Илья Кутепов: "Думаю, что Акинфеев станет капитаном сборной России"

Защитник сборной России Илья Кутепов выразил уверенность в том, что вратарь Игорь Акинфеев станет капитаном национальной команды. Эта должность стала вакантной после того, как о приостановлении выступлений за сборную объявил Василий Березуцкий.

- Думаю (капитаном может стать. - Прим. "СЭ"), Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря, - приводит ТАСС слова Кутепова. - А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он.

Напомним, что сборная России в понедельник начала подготовку к контрольным играм с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. В этот же день главный тренер команды Станислав Черчесов сообщил, что новый капитан будет выбран в ближайшие дни по итогам собрания с игроками.