Илья Кутепов: "Девиз в сборной: свобода, но ответственность"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов перед матчем национальной команды с Коста-Рикой дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что чувствует себя полноценным членом коллектива.

– Капелло очень тщательно следил за тем, как игроки следуют распорядку дня. Черчесов строг по части режима? - вопрос Кутепову.

– У Станислава Саламовича особая философия. Он дает свободу, но при этом рассчитывает, что все мы профессионалы и ответственные люди. Каждый сам понимает, что если не лечь в 11 часов и заниматься посторонними вещами, сделаешь только хуже себе. Завтра на тренировке и потом на игре все вскроется и себя покажет. Поэтому наш девиз заключается в двух словах: свобода, но ответственность.

– "Видно, парень схватывает то, что мы требуем", – так про вас сказал Черчесов. Как думаете, о чем именно он говорил?

– Возможно, имел в виду какие-то тактические моменты. Или о моей реакции на свои замечания. Сложно судить, лучше у него спросить. Но могу сказать, что со всеми игроками он работает очень внимательно. Если посчитает нужным, общается индивидуально. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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