Илья Кутепов: "Чувствую себя полноценным членом сборной России"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов перед матчем национальной команды с Коста-Рикой дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что чувствует себя полноценным членом коллектива.

– Кем вы себя чувствуете в сборной? Гостем? Новичком? Своим человеком? - вопрос Кутепову.

– Чувствую себя полноправным членом команды. Это уже мой второй сбор. Нет мыслей, что просто взяли потренироваться или на просмотр. Чувствую себя уверенно. Спасибо за это Станиславу Саламовичу.

– Поначалу уверенности не было?

– Волновался, конечно. Эмоции где-то через край били. Сейчас успокоился.

– Раньше в сборной можно было четко понять, кто лидер, где костяк. А сейчас?

– Костяк только формируется. Новая команда, новый сбор, все по-новому. Какие-то игроки добавляются. Сборная находится на стадии становления, как мне кажется.

– Есть ощущение, что у всех здесь равные возможности?

– Конечно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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