Илья Ковальчук: "Игроки сборной России заслужили звание ЗМС"

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук считает, что игроки сборной России по футболу по праву получили звание заслуженных мастеров спорта. Некоторые спортсмены, включая волейболистку Екатерину Гамову, ранее выступили с критикой минспорта, заявив, что выход в четвертьфинал ЧМ-2018 - недостаточное достижения для присвоения ЗМС.

- Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они это заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране. Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания, - цитирует спортсмена НСН. - Конечно, я, как спортсмен, желаю, чтобы как можно больше наших спортсменов награждали званиями заслуженных мастеров спорта. Но у нас тоже бывает, что не всем дают звания. Кому-то дают мастеров спорта, кому-то – ЗМС. Но я не помню, чтобы всей команде сразу дали ЗМС. Наверное, есть специальная комиссия, которая решает, кому положено звание, а кому нет. У меня какие могут быть обиды? Я только счастлив за ребят. Еще раз повторю, что они достойны этого звания и я двумя руками "За"!