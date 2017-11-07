Икарди, который пропустит матч с Россией, будет тренироваться индивидуально 4-5 дней

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди будет работать по индивидуальной программе 4-5 дней, информирует пресс-служба миланцев. Аргентинец был обследован во вторник утром, у него диагностировано воспаление у правого колена.

Икарди не поможет сборной Аргентины в товарищеском матче против сборной России, Форвард получил травму подколенного сухожилия в игре 12-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:1).

Напомним, сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправится в Краснодар, где сыграют с Нигерией.