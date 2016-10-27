13:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игроки сборных России поблагодарили болельщиков за поддержку в социальной сети

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Игроки мужской и женской сборных России обратились к болельщикам национальных команд в твиттере в связи с достижением отметки в 500 тысяч подписчиков на официальной странице сборных. Свою благодарность поклонникам выразили Василий Березуцкий, Александр Ерохин, Федор Смолов, Ксения Коваленко, Александр Самедов и Надежда Карпова.

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