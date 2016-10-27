Игроки сборных России поблагодарили болельщиков за поддержку в социальной сети

Игроки мужской и женской сборных России обратились к болельщикам национальных команд в твиттере в связи с достижением отметки в 500 тысяч подписчиков на официальной странице сборных. Свою благодарность поклонникам выразили Василий Березуцкий, Александр Ерохин, Федор Смолов, Ксения Коваленко, Александр Самедов и Надежда Карпова.

У нас полмиллиона подписчиков, ура!!! Спасибо вам всем за поддержку и интерес, друзья!!! #ОднаКоманда pic.twitter.com/GgalyTzAvx – Сборная России (@TeamRussia) 27 октября 2016 г.