13:21 | Футбол — Сборная России

Игроки сборной России – в стиле The Beatles. Фото

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Официальный Твиттер сборной России поздравил всех с Международным днем британской группы The Beatles креативным изображением из игроков футбольной команды.

Алексей Ионов, Роман Зобнин, Артем Дзюба и главный тренер сборной Станислав Черчесов изображены на пешеходном переходе по аналогии с известной обложкой группы.

 

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