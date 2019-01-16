Игроки сборной России – в стиле The Beatles. Фото

Официальный Твиттер сборной России поздравил всех с Международным днем британской группы The Beatles креативным изображением из игроков футбольной команды.
Алексей Ионов, Роман Зобнин, Артем Дзюба и главный тренер сборной Станислав Черчесов изображены на пешеходном переходе по аналогии с известной обложкой группы.
Путь сборной России в квалификации ЕВРО-2020 должен быть таким же ярким и успешным, как и у ливерпульской четверки😃– Сборная России (@TeamRussia) 16 января 2019 г.
Всех с Международным днем "The Beatles".#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BDnbGMkmmi
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