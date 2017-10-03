Игроки сборной России прошли исследования, которые позволят определить уровень их восстановления

С 8 утра в расположении сборной России начались исследования, сообщает пресс-служба национальной команды. Они позволят определить уровень восстановления игроков после матчей.

Сообщается, что на тренировке футболисты пройдут беговой бип-тест.

- Тренерский штаб регулирует нагрузки строго индивидуально! - говорится в сообщении сборной России в Твиттере.

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

Утро для игроков @TeamRussia началось рано: уже с 8 часов начались исследования, которые точно определят уровень восстановления после игр! pic.twitter.com/VfieeiX8Bp – Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.