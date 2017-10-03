Игроки сборной России прошли исследования, которые позволят определить уровень их восстановления

С 8 утра в расположении сборной России начались исследования, сообщает пресс-служба национальной команды. Они позволят определить уровень восстановления игроков после матчей.
Сообщается, что на тренировке футболисты пройдут беговой бип-тест.
- Тренерский штаб регулирует нагрузки строго индивидуально! - говорится в сообщении сборной России в Твиттере.
Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.
Утро для игроков @TeamRussia началось рано: уже с 8 часов начались исследования, которые точно определят уровень восстановления после игр! pic.twitter.com/VfieeiX8Bp– Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.
Тренерский штаб регулирует нагрузки строго индивидуально!– Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.
Во время утренней тренировки с этой же целью будет проведён и беговой бип-тест, о котором мы расскажем позже.– Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.