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09:20 | Футбол — Сборная России

Игроки сборной России прошли исследования, которые позволят определить уровень их восстановления


С 8 утра в расположении сборной России начались исследования, сообщает пресс-служба национальной команды. Они позволят определить уровень восстановления игроков после матчей.

Сообщается, что на тренировке футболисты пройдут беговой бип-тест.

- Тренерский штаб регулирует нагрузки строго индивидуально! - говорится в сообщении сборной России в Твиттере.

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

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