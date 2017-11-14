Игроки сборной России присоединились к акции поддержки больных сахарным диабетом

Сборная России снялась в социальном ролике, посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается во всем мире 14 ноября. Полузащитники Александр Самедов, братья Антон и Алексей Миранчуки, вратарь Гильерме и другие футболисты призывают проявлять понимание, терпение и уважение к детям с диагнозом сахарный диабет.



– К сожалению, для многих эта болезнь все еще загадка. Это ведет к тревоге и даже страху у людей, не знакомых с сахарным диабетом, а следовательно к непониманию больных с подобным диагнозом. Поэтому дети с сахарным диабетом часто сталкиваются с нетерпимостью со стороны сверстников, родственников, учителей и так далее, – говорится в сообщении организаторов акции.





