Игроки сборной России преподнесли Черчесову праздничный торт

Футболисты сборной России поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, сообщает пресс-служба национальной команды. Специалисту был вручен праздничный торт в честь его 53-летия.

Черчесов стал главным тренером сборной России 11 августа. 31 августа команда сыграла вничью со сборной Турции (0:0) в первой игре при новом тренере. Вторая игра Черчесова у руля команды состоится 6 сентября в Москве. Соперником россиян станет сборная Ганы.