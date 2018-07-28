Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

Игроки сборной России на приеме в Министерстве спорта получили звания заслуженных мастеров спорта, информирует пресс-служба команды. Тренеры получили звания заслуженных тренеров.

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.