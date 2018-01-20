12:49 | Футбол — Сборная России

Игроки сборной России поддержали Джикию. Видео

Игорь АКИНФЕЕВ и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Футболисты сборной России записали видеообращение в поддержку защитнику Георгию Джикии, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. К игроку "Спартака" обратились Александр Самедов, Игорь Акинфеев и Денис Глушаков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bobia1981

вот это пример отношений ! даже к сопернику спасибо Игорь надеюсь все так поступят ! и поменьше трамв и достойной игры на чемпионате да и вообще на всех турнирах

12:57