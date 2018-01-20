Игроки сборной России поддержали Джикию. Видео

Футболисты сборной России записали видеообращение в поддержку защитнику Георгию Джикии, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. К игроку "Спартака" обратились Александр Самедов, Игорь Акинфеев и Денис Глушаков.
Игроки @TeamRussia обратились со словами поддержки к получившему серьезную травму Георгию Джикия pic.twitter.com/QnGVn7VWTR– Сборная России (@TeamRussia) 20 января 2018 г.
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии
- Игорь Акинфеев
- Александр Самедов
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Георгий Джикия
bobia1981
вот это пример отношений ! даже к сопернику спасибо Игорь надеюсь все так поступят ! и поменьше трамв и достойной игры на чемпионате да и вообще на всех турнирах
12:57