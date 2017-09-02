Игроки сборной России подарили Черчесову футболку с номером 54

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что футболисты национальной команды поздравили его с днем рождения. 2 сентября специалисту исполняется 54 года.

- На завтрак мне приготовили большой торт. Правда, его никто не трогал – оставили на вечер к чаю. Все поздравили, футболисты тоже. Но я жду от них немного других поздравлений. (После пресс-конференции, выйдя на поле "Арены Химки" на тренировку, команда вручила Черчесову футболку сборной с номером 54. - Прим. "СЭ").

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда провела 12 матчей (4 победы, 3 ничьи, 5 поражений).

Ближайший матч сборная проведет 3 сентября на "Арене Химки", соперником станет "Динамо". Начало матча - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Станиславу Черчесову - 54!