Игроки сборной России 2 июля будут тренироваться в индивидуальном режиме

Официальный Твиттер сборной России сообщил, что в понедельник, 2 июля, игроки национальной команды будут тренироваться в индивидуальном режиме. Встреча 1/8 финала чемпионата мира против Испании, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).

"Вниманию СМИ! В понедельник, 2 июля, футболисты сборной России будут тренироваться в индивидуальном режиме. Открытых для СМИ мероприятий не запланировано. О времени тренировки, которая пройдёт 3 июля, мы сообщим дополнительно".



