Игроки сборной России 2 июля будут тренироваться в индивидуальном режиме

Официальный Твиттер сборной России сообщил, что в понедельник, 2 июля, игроки национальной команды будут тренироваться в индивидуальном режиме. Встреча 1/8 финала чемпионата мира против Испании, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).
"Вниманию СМИ! В понедельник, 2 июля, футболисты сборной России будут тренироваться в индивидуальном режиме. Открытых для СМИ мероприятий не запланировано. О времени тренировки, которая пройдёт 3 июля, мы сообщим дополнительно".
Вниманию СМИ!– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
В понедельник, 2 июля, футболисты сборной России будут тренироваться в индивидуальном режиме. Открытых для СМИ мероприятий не запланировано.
О времени тренировки, которая пройдёт 3 июля, мы сообщим дополнительно.