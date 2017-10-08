Игроки, принимавшие участие в матче с Кореей, занимаются по облегченной программе

Футболисты сборной России, принимавшие участие в контрольном матче с Кореей (4:2), занимаются по облегченной программе, совершая беговые упражнения вокруг поля, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

В эту группу вошли игроки стартового состава вчерашнего матча плюс вышедший на замену полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Остальные занимались по более интенсивной программе.

Следующую встречу россияне проведут 10 октября против Ирана, игра пройдет в Казани.