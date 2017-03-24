Игорь Яновский: "Сборная России? Но ребята же старались"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский прокомментировал итоги встречи команды Станислава Черчесова с Кот-д'Ивуаром (0:2). По его мнению, все футболисты нашей национальной команды бились на пределе своих возможностей.

– Как объяснить поражение национальной команды? У сборной России почти нет сыгранности, да и Кот-д'Ивуар – сильная команда. Одна из лучших в Африке. Результат закономерен, – заключил Яновский.

– Неужели мы сейчас объективно слабее Кот-д'Ивуара?

– Точно не сильнее. Результат вы видите сами. Конечно, могли вничью сыграть. Но у нас и моментов особенно не было. Если говорить о том, что видел, то, по-моему, наша команда один раз ударила по воротам.

– Что будет дальше?

– Оптимизма в отношении будущего национальной команды не испытываю. Пока что не увидел у команды лидера, способного повести за собой. Акинфеев-то находится в воротах. А про полевых игроков такого сказать не могу.

– Может, стоило дать капитанскую повязку кому-то другому?

– А кому? Конечно, не всю игру видел, но Акинфеев – самый опытный игрок. Не знаю, кому можно было поручить обязанность быть капитаном.

– Может, Самедову?

– Не знаю, изменилось ли бы что-то. Не думаю, что это повлияло бы.

– На Кубке конфедераций будет тяжко?

– Да. Там нам предстоит встретиться с еще более серьезными соперниками. Но, думаю, у ребят появится желание проявить себя именно там.

– Кого можете отдельно выделить в сборной России сегодня? Кто провалил матч, а кто был светлым пятном в игре команды?

– Сложно кого-то выделить. Все старались, бились на пределе своих возможностей. Да, сыгранности нет, видно, что некоторым особенно тяжело. (Ярослав СУСОВ)