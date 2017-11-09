Игорь Смольников: "Особенно не обсуждаем, что будем противостоять Месси, у Аргентины вся сборная сильная"

Защитник сборной России Игорь Смольников после тренировки на базе в Новогорске подчеркнул, что команде нужно будет показать максимум в товарищеском матче против Аргентины. Он также добавил, что очень важно проводить встречи с такими сильными соперниками перед чемпионатом мира-2018.

– Вчера была теория. Посмотрели, как они атакуют. Убедились еще раз: это сильная сборная с сильными игроками, – сказал Смольников. – Нам надо выйти сплоченными, показать максимум. Матч сложный, но играем дома.

Месси? У Аргентины вся сборная сильна, не только он. И аргентинцы из "Зенита" тоже. Молодые, талантливые ребята. Общаемся с ними не так много: языковой барьер.

Проводить матчи с такими соперниками, как Аргентина, перед ЧМ вдвойне важно. Особенно не обсуждаем с партнерами, что будем противостоять Месси. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию встречи. Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.