Игорь Смольников: "Недопустимо, когда игроки говорят о судействе в прессе"

Защитник сборной России Игорь Смольников после тренировки национальной команды в преддверии матча против Коста-Рики рассказал о подготовке к предстоящей встрече. Также он прокомментировал вопрос судейства в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2), передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Удивила погода, – сказал Смольников. – Прилетели, а тут 25 градусов. Самое то. Всегда приятно приезжать в сборную. График у нас хороший. Стараемся восстанавливаться, помогает медицинский штаб.

– Знаете, что за Коста-Рику играет первый президент России?

– Ельцин? Да, конечно!

– А как настроение у вас лично? Луческу после "Спартака" вас раскритиковал, сказав, что Смольников провел неудачный матч.

– Это нормальный процесс. Бывает, у игрока получается, а бывает, что нет. Когда тренер указывает на ошибки, моя задача – подумать, сделать выводы и двигаться дальше.

– Вся футбольная Россия сейчас говорит о судействе. А вы в сборной со спартаковцами обсуждаете работу Сергея Иванова на матче?

– Мне вообще неинтересна эта тема. Игра прошла, зачем что-то ворошить. Особенно когда высказываются игроки в прессе – для меня это недопустимо.