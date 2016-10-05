13:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Смольников: "Недопустимо, когда игроки говорят о судействе в прессе"

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Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. Артем РЕБРОВ, Илья КУТЕПОВ, Денис ГЛУШАКОВ и Андрей ЕЩЕНКО не успевают помешать Акселю ВИТСЕЛЮ - но в этом моменте гостей выручит штанга.А если забыть про судейство... Шесть причин, почему "Спартак" проиграл "Зениту"

Защитник сборной России Игорь Смольников после тренировки национальной команды в преддверии матча против Коста-Рики рассказал о подготовке к предстоящей встрече. Также он прокомментировал вопрос судейства в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" (4:2), передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Удивила погода, – сказал Смольников. – Прилетели, а тут 25 градусов. Самое то. Всегда приятно приезжать в сборную. График у нас хороший. Стараемся восстанавливаться, помогает медицинский штаб.

– Знаете, что за Коста-Рику играет первый президент России?

– Ельцин? Да, конечно!

– А как настроение у вас лично? Луческу после "Спартака" вас раскритиковал, сказав, что Смольников провел неудачный матч.

– Это нормальный процесс. Бывает, у игрока получается, а бывает, что нет. Когда тренер указывает на ошибки, моя задача – подумать, сделать выводы и двигаться дальше.

– Вся футбольная Россия сейчас говорит о судействе. А вы в сборной со спартаковцами обсуждаете работу Сергея Иванова на матче?

– Мне вообще неинтересна эта тема. Игра прошла, зачем что-то ворошить. Особенно когда высказываются игроки в прессе – для меня это недопустимо.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ny neru

Бен Ричардс - вот я и кричу "Судья жулик должен был отменять второй гол Спартака!!!"

14:24

misha.melnikov.90

А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron

14:22

Олег_Москва

Да о чем там говорить... собака лает, а караван идет - вот и рабы вечно тявкают, а Зенит просто спокойно и молча идет к цели.

14:20

Бен Ричардс

Согласен, говорить о судействе недопустимо. Но нельзя не говорить о произволе под видом судейства, когда судья даёт повод подозревать его в ангажированности. Более того, в таких случаях не то что говорить, а кричать надо, чтобы другим не повадно было.

14:18

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