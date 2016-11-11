Игорь Смольников: "Красава" – это то, что нужно"

Защитник сборной России Игорь Смольников признался, что ему понравилась новая форма команды, презентованная сегодня в Москве. Также он одобрил название официального мяча Кубка конфедераций "Красава".

– Как вам форма?

– Отличная! Могу выделить цвет, который поменялся. Теперь красный. Лежит на теле футболка идеально.

– Вам какая расцветка больше нравится – бордовая или красная?

– Мне – красная.

– Говорят, новая форма сделана в стиле 80-х...

– Значит, вернемся чуть в прошлое. Пусть нам это принесет удачу!

– Нравится название мяча на Кубок конфедераций?

– Такой дворовый сленг. "Красава"! Думаю, то, что нужно.

– Смотрели вчера матч сборной с Катаром?

– Конечно. Впечатления? Вы сами все понимаете... Команда проиграла, все ребята расстроены. Главное – сделать правильные выводы и готовиться к следующим матчам. Как бы банально это ни звучало. Но больше же ничего сейчас не сделаешь.

– Но вас не смутило, что нас обыграла, мягко говоря, не самая великая сборная в мире? А мы даже футбол не показали качественный...

– Думаю, это всех смутило. Здесь уже бессмысленно что-то говорить. Главное – разобрать ошибки и провести правильную работу. Думаю, тренерский штаб разберется. (Михаил ГОНЧАРОВ)