Игорь Смольников: "Красава" – это то, что нужно"

Защитник сборной России Игорь Смольников признался, что ему понравилась новая форма команды, презентованная сегодня в Москве. Также он одобрил название официального мяча Кубка конфедераций "Красава".
– Как вам форма?
– Отличная! Могу выделить цвет, который поменялся. Теперь красный. Лежит на теле футболка идеально.
– Вам какая расцветка больше нравится – бордовая или красная?
– Мне – красная.
– Говорят, новая форма сделана в стиле 80-х...
– Значит, вернемся чуть в прошлое. Пусть нам это принесет удачу!
– Нравится название мяча на Кубок конфедераций?
– Такой дворовый сленг. "Красава"! Думаю, то, что нужно.
– Смотрели вчера матч сборной с Катаром?
– Конечно. Впечатления? Вы сами все понимаете... Команда проиграла, все ребята расстроены. Главное – сделать правильные выводы и готовиться к следующим матчам. Как бы банально это ни звучало. Но больше же ничего сейчас не сделаешь.
– Но вас не смутило, что нас обыграла, мягко говоря, не самая великая сборная в мире? А мы даже футбол не показали качественный...
– Думаю, это всех смутило. Здесь уже бессмысленно что-то говорить. Главное – разобрать ошибки и провести правильную работу. Думаю, тренерский штаб разберется. (Михаил ГОНЧАРОВ)
streletc1783
похоже в сборной собрались одни дебилы - один не знает кто му-му написал,другому "красава" понравилась.
21:38
Dymanomashina
Ну, так сыграйте уже хоть раз как Красавы и Забиваки, а не как Подставы и Забухаки!
20:56