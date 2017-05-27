Игорь Смольников: "Хотелось бы в сборной видеть больше игроков "Зенита"

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников выразил мнение, что в будущем в состав национальной команды будет вызвано больше игроков сине-бело-голубых, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом он не стал комментировать невызов нападающего Александра Кокорина и полузащитника Олега Шатова.

- В сборной мало зенитовцев. Не удивлены, что нет Кокорина и Шатова? - вопрос Смольникову.

- Это решение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше игроков "Зенита", но я думаю, в следующие разы их будет больше.

- Футболисты говорят, что у Черчесова строгая дисциплина. В чем это проявляется?

- Понятно, что мы хотим добиться максимального результата. Что касается тренировок, пока втягиваемся. Чем дальше, тем будет больше информации.

- Сейчас спартаковцев больше, чем зенитовцев. Над вами не подшучивают из-за этого?

- Я не обращаю на это внимание, да и о чемпионате мы еще не говорили. Я об этом не слышал, и лично надо мной никто не шутил.

- Матчи Кубка конфедераций пройдут в том числе на стадионе "Санкт-Петербург". Не опасаетесь проблем с газоном?

- Пройдет больше месяца после последней игры. Думаю, поле будет в порядке к этому моменту.

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