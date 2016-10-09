21:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Смольников: "Черчесов сказал, что мы выполнили установку"

0
0
0
5

Защитник сборной России Игорь Смольников считает, что Коста-Рику в товарищеском матче можно было обыгрывать. Россияне же уступили в Краснодаре со счетом 3:4.

– Во втором тайме мы собрались, но при счете 3:3 сложно было выиграть. Мы готовились, разбирали соперника, и я не считаю, что мы сегодня проиграли, мы старались, бились до конца, обидно, что не додержали, – цитирует ТАСС Смольникова. – Станислав Черчесов поблагодарил за второй тайм и сказал, что мы выполнили его установку.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, атмосфера сегодня была отличная. Трибуны добавляли позитива, гнали вперед. После таких матчей язык не повернется сказать, что нас не любят, не ждут и не хотят видеть наши победы.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3689954

0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

pustot_

товарняк же, всё оправдать можно...

23:11

Slim Taller

" и я не считаю, что мы сегодня проиграли". Может.выиграли 4:3?!

22:43

Blaugranas

Банда бездельников)))

21:57

Проба положительна

Игорёха!!! Вы и на Евро тоже выполнили)! Только за сколько и чью)?

21:40

spetrov

Что-то меня терзают сомнения. Так это Саламыч подговорил Василия его слить? Бахато! :)

21:23

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ