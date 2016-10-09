Игорь Смольников: "Черчесов сказал, что мы выполнили установку"

Защитник сборной России Игорь Смольников считает, что Коста-Рику в товарищеском матче можно было обыгрывать. Россияне же уступили в Краснодаре со счетом 3:4.

– Во втором тайме мы собрались, но при счете 3:3 сложно было выиграть. Мы готовились, разбирали соперника, и я не считаю, что мы сегодня проиграли, мы старались, бились до конца, обидно, что не додержали, – цитирует ТАСС Смольникова. – Станислав Черчесов поблагодарил за второй тайм и сказал, что мы выполнили его установку.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, атмосфера сегодня была отличная. Трибуны добавляли позитива, гнали вперед. После таких матчей язык не повернется сказать, что нас не любят, не ждут и не хотят видеть наши победы.