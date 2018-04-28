Игорь Семшов: "Нет сомнений в том, что Дзюба - игрок сборной России"

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик" считает, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Игорь Денисов являются игроками уровня сборной России.

- Артем Дзюба соответствует уровню сборной России?

- Артем Дзюба - это игрок сборной России. Тут даже нет никаких сомнений. Переход Дзюбы в Тулу из области фантастики. Такого уровня футболист приехал в наш клуб. Он доказал и доказывает сейчас, что не потенциальный или кандидат, а игрок сборной. Даже если бы он не попал в наш клуб, а играл за "Зенит-2", то был игроком сборной. Для нашего чемпионата - он топ-игрок.

- Игорь Денисов - игрок сборной России?

- На данный момент, да. Он пригодится сборной. Своей харизмой и опытом многих подстегнет. Обсуждать его неприглашение в сборную я не могу, это не в моей компетенции.