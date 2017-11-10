Игорь Семшов: "Большинство игроков Аргентины захотят поберечь себя перед Лигой чемпионов"

Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов считает, что на чемпионат мира-2018 в состав сборной России попадет большинство футболистов, вызванных на товарищеские матчи против Аргентины (10 ноября) и Испании (14 ноября). По его словам, не все игроки смогут сохранить физическую форму до лета.

- Думаю, из нынешнего состава сборной России примерно 70 процентов футболистов попадет на чемпионат мира, - цитируют "Известия" Семшова. - Все-таки никто не застрахован от травм, поэтому обойма может варьироваться. Также не стоит забывать и о физической готовности. Кто-то сейчас выглядит хорошо, но не факт, что каждому удастся сохранить подобную форму до лета. Так что сочетания могут меняться, но определенный костяк, безусловно, у тренера уже есть, и он держит его в голове.

Матчем с Аргентиной российской команде выпала честь заново открыть легендарный стадион "Лужники", который недавно был реконструирован специально к Кубку мира. Его перезапуск станет настоящим праздником для болельщиков, и футболисты постараются сделать все, чтобы его не омрачить. Здесь же сборной России предстоит сыграть и матч-открытие мирового первенства летом 2018 года.

Что касается Аргентины, то об их планах пока судить сложно. Вероятнее всего, в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов большинство лидеров южноамериканской команды захотят поберечь силы.