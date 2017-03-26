Игорь Рабинер: "Мутко будет запечатлен в памяти потомков за лимит, который воспитал инкубаторское поколение футболистов"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол" выразил мнение, что лимит на легионеров воспитал в России "инкубаторское поколение игроков". По его словам, именно этим запомнится вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

​– История Дмитрия Хомухи в молодежной сборной очень типична для нашего футбола, в котором отсутствует стратегия развития, – отметил Рабинер. – Когда Виталий Мутко назначал Хомуху на должность главного тренера молодежки, он его называл нашим новым Йоахимом Левом. Он говорил, что все дороги перед ним открыты. Через три месяца он его уволил за неудовлетворительные результаты. Может быть, сначала надо мыслить стратегически – дать человеку вырастить этих ребят, дать поработать, дать набраться опыта и поднакопить силенок…

Что касается лимита, то Станислав Черчесов, с которым мы разговаривали еще до назначения на должность главного тренера сборной России говорил, что он за лимит "10+15". Или примерно такой. Нельзя ограничивать число футболистов на поле. Виталий Мутко будет запечатлен в памяти потомков не только по фразе "Лет ми спик фром май харт", а, в том числе, за лимит на легионеров, который в долгосрочной перспективе воспитал инкубаторское поколение футболистов.