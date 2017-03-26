Игорь Рабинер: "Константина Рауша обязательно нужно проверить в сборной России"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол" выразил мнение, что защитника "Кельна" Константина Рауш необходимо вызвать в сборную России. По его словам, у национальной команды именно эта зона является проблемной.
– Константин Рауш просто обязан быть проверен штабом российской сборной, – отметил Рабинер. – У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками.
Рауш из "Кельна" – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?
Tupac Shakur
И самое главное что? То что он проходит в состав не по паспорту, а борется за это место(в отличии от наших буратин)
23:39
Новоуепинни
Как обычно - ерунду какую-то сказанет, но поскоку это свой из СЭ, то надо сделать новость - типа авторитетный спец. Сначала хоть одну игрушку кельна глянул бы. Кельн - обычный средний еврошлак, в европе таких ничем друг от друга не отличающихся командочек штук 70. Сегодня в середине таблицы типа Уфы, завтра - в пердиве как Мордовия или Дармштадт какой-нить. С тем же успехов можно поискать каких-нить формально русских везде - от Монпелье до Пескары какой-нить
23:31
SP2
Проверить? Смех да и только! Это Лобановскому сказали бы, что ему надо кого-то "проверить" в сборной! Долго бы смеялся... Что проверять-то? Если тренер не видит и не знает (!) нужен ему этот игрок или нет и на что он способен - так может, "проверять" надо было тренера?
23:15
болелщик фк Анжи
он изъявил желание играть за сборную России
22:54
болелщик фк Анжи
Рауш ведь русский жил здесь имеет паспорт да и играет в топ чемпионате почему бы не попробовать ?
22:53
vard432
Зачем игроку бундеслиги этот шлак
22:48
Al Rains
Мутко проплатит выход из группы...все будут писать кипятком;)
22:08
tigana.1982
Если бы он сам еще захотел! А присутствие Жиркова в сборной - это вообще уже давно недоразумение!
22:03