21:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Рабинер: "Константина Рауша обязательно нужно проверить в сборной России"

0
0
0
0
8

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол" выразил мнение, что защитника "Кельна" Константина Рауш необходимо вызвать в сборную России. По его словам, у национальной команды именно эта зона является проблемной.

 
18 марта. Москва. Черкизово. "Локомотив" – "Спартак" -1:1. АРИ против ФЕРНАНДУ (справа).Ари, Вандерсон, Рауш... Кого еще можно сделать русским?

– Константин Рауш просто обязан быть проверен штабом российской сборной, – отметил Рабинер. – У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками.

Рауш из "Кельна" – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?

0
0
0
0
8
Материалы сюжета: Легионер для сборной России
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tupac Shakur

И самое главное что? То что он проходит в состав не по паспорту, а борется за это место(в отличии от наших буратин)

23:39

Новоуепинни

Как обычно - ерунду какую-то сказанет, но поскоку это свой из СЭ, то надо сделать новость - типа авторитетный спец. Сначала хоть одну игрушку кельна глянул бы. Кельн - обычный средний еврошлак, в европе таких ничем друг от друга не отличающихся командочек штук 70. Сегодня в середине таблицы типа Уфы, завтра - в пердиве как Мордовия или Дармштадт какой-нить. С тем же успехов можно поискать каких-нить формально русских везде - от Монпелье до Пескары какой-нить

23:31

SP2

Проверить? Смех да и только! Это Лобановскому сказали бы, что ему надо кого-то "проверить" в сборной! Долго бы смеялся... Что проверять-то? Если тренер не видит и не знает (!) нужен ему этот игрок или нет и на что он способен - так может, "проверять" надо было тренера?

23:15

болелщик фк Анжи

он изъявил желание играть за сборную России

22:54

болелщик фк Анжи

Рауш ведь русский жил здесь имеет паспорт да и играет в топ чемпионате почему бы не попробовать ?

22:53

vard432

Зачем игроку бундеслиги этот шлак

22:48

Al Rains

Мутко проплатит выход из группы...все будут писать кипятком;)

22:08

tigana.1982

Если бы он сам еще захотел! А присутствие Жиркова в сборной - это вообще уже давно недоразумение!

22:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...