Игорь Рабинер: "Константин Рауш обязан быть проверен штабом российской сборной"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол" выразил мнение, что защитника "Кельна" Константина Рауш необходимо вызвать в сборную России. По его словам, у национальной команды именно эта зона является проблемной.

– Константин Рауш ну просто обязан быть проверен штабом российской сборной, – отметил Рабинер. – У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками. Рауш из "Кельна" – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?