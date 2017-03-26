21:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Рабинер: "Константин Рауш обязан быть проверен штабом российской сборной"

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Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол" выразил мнение, что защитника "Кельна" Константина Рауш необходимо вызвать в сборную России. По его словам, у национальной команды именно эта зона является проблемной.

– Константин Рауш ну просто обязан быть проверен штабом российской сборной, – отметил Рабинер. – У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками. Рауш из "Кельна" – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Al Rains

Мутко проплатит выход из группы...все будут писать кипятком;)

22:08

tigana.1982

Если бы он сам еще захотел! А присутствие Жиркова в сборной - это вообще уже давно недоразумение!

22:03

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