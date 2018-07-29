Игорь Лебедев о заявлении Гамовой: "Если футболистам присваивать звания только за победы, то они их никогда не получат"

Руководитель высшего совета ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление волейболистки Екатерины Гамовой, которая считает, что звание заслуженного мастера спорта обесценивается из-за присвоения его футболистам сборной России после успешного выступления на ЧМ-2018.

- Она сказала то, что считает нужным. Я считаю, что президент сделал все правильно. Ребята своей игрой заслужили то, чтобы их наградили. Минспорт предложил, а президент подписал присвоение высоких званий, - цитирует функционера "Рен ТВ". - Если мы футболистам будем присваивать звания только за победу, как говорит Гамова, то футболисты никогда никаких званий не получат, потому что мы прекрасно понимаем, что стать чемпионом мира и чемпионом Европы для российского футбола – задача крайне тяжелая и невыполнимая. А в волейболе мы не раз выигрывали чемпионат и олимпийскими чемпионами становились. И в баскетболе достигали высот, и в хоккее – каждый год проходит чемпионат, и мы выигрываем его четыре из пяти. Четвертьфинал - это действительно достижение. Если в волейболе достижением является только победа, то в футболе, к счастью или к сожалению, выход в четвертьфинал – уже достижение.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – пенальти).