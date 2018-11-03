Игорь Корнеев: "Перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить его, но Хиддинк развернул эту ситуацию"

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о случае перед матчем отборочного турнира Евро-2008 Россия - Англия (2:1), когда главный тренер Гус Хиддинк мог наказать нападающего Романа Павлюченко, но не стал этого делать.

– По натуре Гус – демократ. И всегда готов был выслушать наше мнение, -сказал Корнеев. - Но мы знали, что последнее слово за ним. Хотя когда требовалось, считали необходимым высказать и свою точку зрения. К примеру, перед матчем с Англией Павлюченко дал повод для серьезного наказания. И Хиддинк пошел бы на крайние меры, вплоть до отчисления из сборной, если бы не понимал, что на эту позицию второго Павлюченко у него нет. А потому Гус грамотно развернул ситуацию, заставив Рому почувствовать себя настолько виноватым перед ребятами, что тот был готов выйти на поле хоть на десять секунд и разорвать соперника. В итоге Павлюченко не просто вышел, а дважды забил в матче, который вошел в историю. (Александр Львов)

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