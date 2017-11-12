Игорь Колыванов: "Уверен, те, кто пришел на игру в "Лужники", не пожалели"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" отметил, что остался в восторге от реконструированной арены "Лужники".

– В "Зените" Краневиттеру не всегда находится место в основе, а за сборную отыграл 90 минут. В отличие от Паредеса, Ригони и Мамманы.

– Я не удивлен, что Краневиттер появился в стартовом составе. Футболист-то хороший. Он и "Зениту" пользу принесет. Типичный опорный хавбек, заточенный на разрушение. Просто играя на этой позиции, неизбежно остаешься в тени. Все внимание приковывают те, кто забивают и раздают голевые передачи.

– Матч вы смотрели в Лужниках. Как вам обновленная арена?

– Восторг! Шикарный стадион, чудесная атмосфера. Без беговых дорожек смотреть футбол стало намного удобнее. Уверен, те, кто пришел в субботу в "Лужники", не пожалели.

Полное интервью с Игорем Колывановым