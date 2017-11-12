Игорь Колыванов: "Сборная России сыграла достойно, по самоотдаче претензий нет"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов остался доволен игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Специалист отметил, что в концовке встречи сказался высокий уровень футболистов соперника.

– Если охарактеризовать игру нашей сборной одним словом, какое подойдет?

– Достойно. Парни старались, по самоотдаче вообще ни к кому претензий нет, – сказал Колыванов. – В обороне сыграли организованно, внимательно, компактно. Жаль, на последних минутах не уследили за Агуэро. Но я бы говорил здесь не о потере концентрации, а о мастерстве форварда, который здорово открылся в штрафной. Плюс Павон, вырезая ему передачу, явно залез в офсайд. Странно, что боковой арбитр не заметил. Этому товарищу – незачет!

– Даже Черчесов признал, что соперник победил по делу.

– Трудно не согласиться. Аргентинцы и мячом владели больше, и опасные моменты создавали чаще. Если бы не Акинфеев, мы уже к перерыву могли пропустить минимум дважды. Будем объективны – нам противостояла команда, где уровень футболистов гораздо выше. В конце концов, это и сказалось.

Полное интервью с Игорем Колывановым