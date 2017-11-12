Игорь Колыванов: "Против защитников сборной России вышли суперзвезды, но они справились"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" отметил игру защитников национальной команды. Также специалист отметил, что ждал большего от нападающих команды Станислава Черчесова.
– Кого отметите в российской сборной?
– Акинфеева, который не раз выручал. И защитников. Все-таки против них вышли суперзвезды во главе с Месси. Но в целом наши справились. Сыграли тактически грамотно, не пожарили. А вот от Смолова, Кокорина и Полоза ждал большего. Они могут играть намного сильнее.
– Джикия, Васин и Кудряшов – лучшие центральные защитники в стране на данный момент?
– Безусловно. К тому же Васин и Джикия получают бесценный опыт в Лиге чемпионов. Другое дело, выбор у Черчесов крайне ограничен. Найти классного центрального защитника с российским паспортом – сегодня это проблема не только для сборной, но и для любого нашего клуба.
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