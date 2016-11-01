Игорь Колыванов: "Правильно, что в сборную вызвали Глушакова и Комбарова"

Экс-нападающий сборной России прокомментировал вызов Георгия Джикия и Виктора Васина в национальную команду на матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный). Также Колыванов поделился мнением о введении видеоповторов.
– Вызов получил Александр Кокорин. Получается, простили?
– Он и сам хочет доказать, что способен хорошо играть за сборную. Интересный, техничный, быстрый футболист. Сейчас набирает форму. Не удивлен, что его вызвали в сборную. А чему тут удивляться? Могилевец, Головин? У Черчесова есть время. Он хочет просмотреть многих футболистов. Каждый хочет проявить себя и показать. Джикия? Его Станислав Саламович точно ставить в состав не будет. Хотя он неплохо выступает за "Амкар", как и Васин, заслуживший вызова в национальную команду.
– Глушакова и Комбарова тоже вызвали…
– Последние матчи на высоком уровне проводят эти футболисты. Да и "Спартак" идет на первом месте. Это лучшие россияне на своих позициях на данный момент. Все правильно.
– Невызов Панченко закономерен?
– Кирилл сейчас лучший игрок ФНЛ. Около половины голов "Динамо" забил. Это его сезон. Будет продолжать так работать – попадет в сборную.
– Сменим тему. В российском футболе в следующем сезоне могут появиться видеоповторы. Поддерживаете нововведение?
– Конечно, они помогут разрешать спорные моменты в игре. В футболе случаются ошибки. Очень неприятные моменты. Но важно, как все это будет реализовано. Может потеряться накал борьбы, если повторов будет слишком много. Надо вначале попробовать. (Ярослав СУСОВ)
sir4
Почему правильно?Они разве футболисты?))
20:52