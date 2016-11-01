Игорь Колыванов: "Правильно, что в сборную вызвали Глушакова и Комбарова"

Экс-нападающий сборной России прокомментировал вызов Георгия Джикия и Виктора Васина в национальную команду на матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный). Также Колыванов поделился мнением о введении видеоповторов.

– Вызов получил Александр Кокорин. Получается, простили?

– Он и сам хочет доказать, что способен хорошо играть за сборную. Интересный, техничный, быстрый футболист. Сейчас набирает форму. Не удивлен, что его вызвали в сборную. А чему тут удивляться? Могилевец, Головин? У Черчесова есть время. Он хочет просмотреть многих футболистов. Каждый хочет проявить себя и показать. Джикия? Его Станислав Саламович точно ставить в состав не будет. Хотя он неплохо выступает за "Амкар", как и Васин, заслуживший вызова в национальную команду.

– Глушакова и Комбарова тоже вызвали…

– Последние матчи на высоком уровне проводят эти футболисты. Да и "Спартак" идет на первом месте. Это лучшие россияне на своих позициях на данный момент. Все правильно.

– Невызов Панченко закономерен?

– Кирилл сейчас лучший игрок ФНЛ. Около половины голов "Динамо" забил. Это его сезон. Будет продолжать так работать – попадет в сборную.

– Сменим тему. В российском футболе в следующем сезоне могут появиться видеоповторы. Поддерживаете нововведение?

– Конечно, они помогут разрешать спорные моменты в игре. В футболе случаются ошибки. Очень неприятные моменты. Но важно, как все это будет реализовано. Может потеряться накал борьбы, если повторов будет слишком много. Надо вначале попробовать. (Ярослав СУСОВ)