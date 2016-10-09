18:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Колыванов: "От игры в обороне остался осадочек"

0
0
0
 
Сегодня. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Капитан Василий БЕРЕЗУЦКИЙ отправляет мяч в свои ворота...Черный день Березуцкого. Россия проиграла Коста-Рике

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов заметил, что игра обороны в контрольном матче с Коста-Рикой (3:4) оставила вопросы. Колыванов добавил, что Станислав Черчесов хотел посмотреть новые связки в этой игре.

– Понятно, что четыре гола пропускать в товарищеском матче не хочется никому. Для зрителей игра получилась интересной. Семь мячей. Была прекрасная поддержка, антураж. Спасибо зрителям. Давно я такого не видел.

Черчесов хотел посмотреть какие-то новые связки. Кутепов появился. Но, думаю, мы бы увидели больше замен, если бы игра складывалась по-другому. Просто приходилось отыгрываться...

Оборона действовала неуверенно. Осадочек остался. А вот впереди Дзюба и Самедов смотрелись очень прилично. Думаю, время еще есть. Нужно побольше новых футболистов опробовать. Через два года они станут взрослее.

В целом, неплохое впечатление оставил матч. На поле вышли две раскрепощенные команды. Коста-Рика – техничная, быстрая. Не всегда мы за ними не успевали. В пропущенных мячах больше нашей вины, нежели заслуги гостей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ