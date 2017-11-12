Игорь Колыванов: "Игроки отнеслись к Аргентине с чрезмерным почтением"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) отметил, что российским футболистам не хватило дерзости в этой встрече.

– В первом тайме игра в атаке у сборной России не получилась.

– Ребята пытались комбинировать, быстро выходить из обороны, а вот дальше начинались проблемы. Не хватало последнего паса. А еще – дерзости.

– Умеете формулировать, Игорь Владимирович.

– Я серьезно! Наши отнеслись к Аргентине с чрезмерным почтением. Казалось, сами не верили, что можно ее одолеть. Поэтому слишком осторожничали, все время действовали с оглядкой на свои ворота. До последнего надеялись отстоять нулевую ничью. Если хочешь победить, надо играть смелее и решительнее. По-другому никак.

Полное интервью с Игорем Колывановым