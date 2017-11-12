Игорь Колыванов: "Дзагоев - главная надежда сборной в центре полузащиты"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" отметил, что на данный момент полузащитник Алан Дзагоев – главная надежда национальной команды в центре поля. По его мнению, братьям Миранчукам еще расти, и расти до такого уровня.

– С выходом Дзагоева что-то изменилось?

– Конечно, он добавил в атаке креатива и агрессивности. Хотя после травмы форму набрать не успел. Дзагоев умеет создать неприятности сопернику на ровном месте. Может и сам забить, и партнеру выложить пас-конфетку. Алан – главная надежда сборной в центре полузащиты. Сейчас на этой позиции ему просто нет альтернативы.

– А Миранчук?

– Алексею еще расти и расти. Антону – тем более. Братья – талантливые мальчишки, но стабильно проводить все матчи на высоком уровне пока не готовы.

Полное интервью с Игорем Колывановым