Игорь Колыванов: "Думаю, России по силам дойти до четвертьфинала чемпионата мира"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" заявил, что команда способна дойти до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

– Вы понимаете, на что может рассчитывать сборная России в 2018-м?

– Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала.

– Ого.

– Ну а что? Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах… Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На чемпионате мира все это должно принести результат.

Полное интервью с Игорем Колывановым