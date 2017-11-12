Игорь Колыванов: "Думаю, России по силам дойти до четвертьфинала чемпионата мира"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" заявил, что команда способна дойти до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.
– Вы понимаете, на что может рассчитывать сборная России в 2018-м?
– Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала.
– Ого.
– Ну а что? Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах… Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На чемпионате мира все это должно принести результат.
Опрос
- Алан Дзагоев
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Торпедо М
- Игорь Колыванов
- Роман Зобнин
- Александр Головин