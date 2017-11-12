Игорь Колыванов: "Аргентина – один из фаворитов ЧМ-2018? Едва ли"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) в интервью "СЭ" отметил, что не видит южноамериканскую команду в числе фаворитом чемпионата мира-2018. Специалист считает, что аргентинцам не хватает креатива в линии полузащиты.

– Аргентина – один из фаворитов?

– Едва ли. С одной стороны, у команды есть Месси, Агуэро, Ди Мария… А с другой – чувствуется нехватка креативных полузащитников, да и в обороне не все в порядке. Теперь ясно, почему сборная столкнулась с огромными трудностями в отборочном цикле.

– Месси не разочаровал?

– Ну что вы! Это гений. Хотя бросалось в глаза, что на сто процентов не выкладывается, как и остальные аргентинцы. Игра вообще получилась не самой зрелищной. Никто на поле жилы не рвал, не убивался. Ни одной желтой карточки! Даже в товарищеских матчах такое нечасто встретишь.

Полное интервью с Игорем Колывановым