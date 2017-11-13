Игорь Горбатенко: "Месси особо впечатлить не может"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко считает, что сборная России могла удержать ничью в контрольном матче против Аргентины (0:1). Хавбек отметил, что капитан южноамериканцев Лионель Месси провел встречу на высоком уровне.

- Наша сборная достойно сыграла, хорошо оборонялась и не давала Аргентине что-то создать, - цитирует "Р-Спорт" Горбатенко. - Правда, пропустили гол с вне игры. Понятно, что это аргентинцы, с ними тяжело играть. Но результат закономерен. Разочаровал только счет, могли удержать ничью.

- Как вам Месси?

- Месси особо впечатлить не может. Он всегда играет на своем уровне – самом высоком. Это один из лучших игроков мира. Просто в матче с Россией ему не удалось забить.

Напомним, следующий матч сборная России проведет 14 ноября. Команда Станислава Черчесова 14 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Испанией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.