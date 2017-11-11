15:11 | Футбол — Сборная России

Игорь Гамула: "В матче с Россией Месси не надо будет сильно убиваться"


Известный тренер Игорь Гамула считает, что сборная России не должна ударить в грязь лицом в контрольном матче с Аргентиной. Встреча россиян с аргентинцами начнется в 16.00 по московскому времени.

– Сегодня ответственный день. Даже к гадалке не ходи. Открывается наше что-то! Придет больше 70 тысяч болельщиков, – отметил Гамула. – Мы не имеем права сыграть плохо. Должны сражаться, биться за свою страну, свой стадион. В то же время на фоне Аргентины узнаем, на что мы способны и куда нам идти дальше. Станет понятно, что делать и на какой остановке останавливаться. Уже нет времени для экспериментов. Нужно наигрывать оптимальный состав.

Кто остановит Месси? Это такой футболист, с ним сложно совладать. А когда он в ударе, то практически нереально. Заряжен на борьбу. Все решает, когда нужно.

Сегодня ему не надо сильно убиваться – контрольная игра. У аргентинцев проблем с составом нет. Не думаю, что Месси будет сильно напрягаться. Но такой исполнитель в любом состоянии может решить исход эпизода и даже всего матча.

Почему Месси все время ходит закутанный? Не знаю, нужно быть рядом с ним. Он же вроде Дриусси не узнал, извинялся. Он игрок с большой буквы. Может, укутывается, а, может, и прячется от кого-то. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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