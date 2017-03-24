23:15 24 марта | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Гамула: "Конечно, я переживаю, что мы проиграли"

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Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула после поражения России от Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что переживает как болельщик. По его словам, отвечать за результат должны другие люди.

- Есть кому отвечать, есть люди. Кто я такой, чтобы меня это тревожило? Мутко я или кто? Я бог или царь? Конечно, я переживаю, что мы проиграли, это я как болельщик переживаю, - цитирует "Р-Спорт" Гамулу.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170324/1118114485.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Украина с Хорватами еще играет, ничья там, а он уже проиграли, каркает.

23:20 24 марта

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