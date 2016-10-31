Игорь Добровольский: "Сборная Молдавии хочет провести товарищеский матч с Россией"

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский отметил, что его команда могла бы провести товарищеский матч с Россией в феврале. По его словам, подобные разговоры уже ведутся.

– Проблем (с проведением матча в феврале у молдавской команды) возникнуть не должно. И сборной России нужно смотреть, проверять футболистов, и нам тоже. Для тех, кто играет в чемпионате Молдавии, этот матч стал бы огромным опытом, – цитирует ТАСС Добровольского. – Думаю, что игра могла бы получиться хорошей.

Разговоры о проведении матча есть, посмотрим, что будет. Думаю, что это была бы хорошая проверка для обеих команд. Кто-то говорит, мол, у сборной России не те соперники, но, я считаю, что сейчас слабых команд просто нет. Кто-то и сборную Коста-Рики ругал, а она, на всякий случай, до четвертьфинала чемпионата мира дошла, так что о слабых соперниках говорят те, кто или за футболом не следит, либо просто любит много говорить.