19:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Денисов: "Отношения с Черчесовым? Сборная есть сборная"

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после товарищеской встречи против тульского "Арсенала" (0:1) выразил надежду на то, что сможет сыграть на домашнем чемпионате мира-2018. Напомним, что будучи наставником "Динамо" действующий главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправил Денисова в молодежную команду.

– В сборную рассчитываете вернуться?

– Это очень тяжелый вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, я хочу играть на домашнем чемпионате мира, а там посмотрим. Время покажет.

– По поводу взаимоотношений с Черчесовым не переживаете?

– Это мои личные отношения с ним, а сборная есть сборная. Я никогда не откажусь играть за главную команду страны. Если он меня пригласит и даст шанс – я с удовольствием поеду.

– Не удивились назначению Черчесова главным тренером сборной и как его восприняли?

– Это в принципе не мое дело, кого назначат главным тренером. Главное, чтобы был результат на чемпионате мира. Если он будет – значит, будет все хорошо. Если нет – то, как всегда, будет все плохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Dymanomashina

Сказать тренеру, правильному мужику, гордому кавказцу, наконец, "я тебя не считаю за ЧЕЛОВЕКА", потом ЭТО повторить, а теперь заигрывать на тему сборной....... Гарик, ты или конченый подлец и делаешь вид, что ничего не понимаешь, или взаправду дурачок..

19:53

regjy

а по факту. личные отношения с женой у тебя могут быть, а футбол это твоя РАБОТА. как говориться:"нравиться, не нравиться, терпи моя красавица!":)

19:49

regjy

после с "ним" и "он" ты точно не игрок сборной

19:47

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