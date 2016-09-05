Игорь Денисов: "Отношения с Черчесовым? Сборная есть сборная"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после товарищеской встречи против тульского "Арсенала" (0:1) выразил надежду на то, что сможет сыграть на домашнем чемпионате мира-2018. Напомним, что будучи наставником "Динамо" действующий главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправил Денисова в молодежную команду.

– В сборную рассчитываете вернуться?

– Это очень тяжелый вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, я хочу играть на домашнем чемпионате мира, а там посмотрим. Время покажет.

– По поводу взаимоотношений с Черчесовым не переживаете?

– Это мои личные отношения с ним, а сборная есть сборная. Я никогда не откажусь играть за главную команду страны. Если он меня пригласит и даст шанс – я с удовольствием поеду.

– Не удивились назначению Черчесова главным тренером сборной и как его восприняли?

– Это в принципе не мое дело, кого назначат главным тренером. Главное, чтобы был результат на чемпионате мира. Если он будет – значит, будет все хорошо. Если нет – то, как всегда, будет все плохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)