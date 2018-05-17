Игорь Денисов: "Готов приехать в сборную хоть завтра. Но извиняться за слова в адрес Черчесова не буду"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru отметил, что хотел бы вернуться в сборную России. Однако он подчеркнул, что не станет извиняться за критические слова в адрес нынешнего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду, – заявил Денисов. – Пытались ли нас помирить? Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили.
Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.
Игорь Денисов – о ссоре с Черчесовым: "Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе!"
Коуч07
Если не готов извиниться, значит ехать в сборную не готов. Остальное всё лирика. Дурак ты, из-за своей глупости пропустить такой турнир.
14:55
Гуру1974
Что значит сделаю все, но не извинюсь...ну смешно же!!! Про Локо вот только не надо. Самый слабый чемпион России выиграет ЧМ? ))) Оттуда итак достаточно кандидатов. Лепи не хочу. Кто накосячил, тот и должен извиняться. А никак иначе.
14:31
and0508
Если все так ...то Черчесов .....не прав ...
14:09
Щукин
Пока еще не поздно выгоните этого Черчеса, уговорите того же Палыча, он быстро сделает приличную дружную команду на базе своего Локо, и Россия будет прилично выглядеть, не потеряет лица... И - главное: не подпускайте к футболу Фурсенок (обоих!) и Мутко!
14:01