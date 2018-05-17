Игорь Денисов: "Готов приехать в сборную хоть завтра. Но извиняться за слова в адрес Черчесова не буду"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru отметил, что хотел бы вернуться в сборную России. Однако он подчеркнул, что не станет извиняться за критические слова в адрес нынешнего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду, – заявил Денисов. – Пытались ли нас помирить? Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили.

Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.

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