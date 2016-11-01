Игорь Чугайнов: "Глушаков заслужил место в сборной"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов считает оправданным вызов в сборную России полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. По его словам, верным решением стало и возвращение в национальную команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Глушаков неплохо проводит игры за "Спартак". Почему бы и не пригласить его в национальную команду? В последних турах он показал, что заслужил это место. Состав сборной – величина непостоянная, меняющаяся. Тем более, позиция полузащитников в команде достаточно проблематичная. Опорников у нас не так много, чтобы ими разбрасываться.

Вернулся в команду Кокорин. Это правильно. Ведь мы все люди и совершаем какие-то ошибки. Не стоит вспоминать об инцидентах и ставить крест на молодом, талантливом футболисте. (Любовь КОНЯЕВА)