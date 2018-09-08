Игорь Чугайнов: "Глушаков место в сборной России заслужил"

Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов после победы в Трабзоне в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заслужил приглашение в национальную команду. Также он не удивлен невызовом Антона и Алексея Миранчуков.
- Как полагаете, почему вне сборной оказались Миранчуки?
- Что вас удивляет? Братья в "Локомотиве" пока не блещут. Если прибавят, Черчесов, конечно, про них вспомнит.
- А про Глушакова?
- Вот Денис, на мой взгляд, место в сборной заслужил. Играет за "Спартак" неплохо, команда наверху. Но здесь все зависит от главного тренера. (Александр Кружков)
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