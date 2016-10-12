Игорь Чугайнов: "Если кровь из носа надо повысить место в рейтинге ФИФА, то давайте играть с Папуа - Новой Гвинеей"

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов призывает спокойно отнестись к позиции национальной команды в рейтинге ФИФА. Он отметил, что тренерский штаб не должен любой ценой добиваться побед в контрольных матчах, а планомерно готовиться к чемпионату мира-2018.
– Все рейтинги – вещь относительная. Если ставить задачу кровь из носа повысить позицию, то нужно играть с условными Папуа – Новой Гвинеей и Каймановыми островами, – отметил Чугайнов. – Давайте вспомним 1998 год, когда мы были на 40-м месте. Что произошло через полгода? Обыграли действующего чемпиона мира на его поле. Настораживает паника, которая поднимается из-за нынешнего положения сборной. Тренерский штаб вместо подготовки к чемпионату мира должен побеждать любой ценой ради поднятия места в рейтинге? Этого не хотелось бы. Необходимо планомерно и уверенно, шаг за шагом идти вперед. Главные соревнования для России пройдут в 2018 году. (Сергей АСТАХОВ)
Я с рулетом на балконе
А шо, так все делают?
19:48
Svarjich
Пойдет жеребьевка ЧМ-22 и локти кусать будете
19:48
баламошка
Они нас вздрючат.
19:45
kolan
Папуасы проиграли в финале кубка наций ОФК Новой Зеландии, вроде даже по пенделям.... Там что, я бы не бросался так легко словами про папуасов))
19:43
футбол2018
А ты уверен , что мы у них выиграем?
19:38