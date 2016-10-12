19:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Чугайнов: "Если кровь из носа надо повысить место в рейтинге ФИФА, то давайте играть с Папуа - Новой Гвинеей"

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Сборная России в рейтинге ФИФА.Рейтинг ФИФА: сборная России упала на самое дно

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов призывает спокойно отнестись к позиции национальной команды в рейтинге ФИФА. Он отметил, что тренерский штаб не должен любой ценой добиваться побед в контрольных матчах, а планомерно готовиться к чемпионату мира-2018.

– Все рейтинги – вещь относительная. Если ставить задачу кровь из носа повысить позицию, то нужно играть с условными Папуа – Новой Гвинеей и Каймановыми островами, – отметил Чугайнов. – Давайте вспомним 1998 год, когда мы были на 40-м месте. Что произошло через полгода? Обыграли действующего чемпиона мира на его поле. Настораживает паника, которая поднимается из-за нынешнего положения сборной. Тренерский штаб вместо подготовки к чемпионату мира должен побеждать любой ценой ради поднятия места в рейтинге? Этого не хотелось бы. Необходимо планомерно и уверенно, шаг за шагом идти вперед. Главные соревнования для России пройдут в 2018 году. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Я с рулетом на балконе

А шо, так все делают?

19:48

Svarjich

Пойдет жеребьевка ЧМ-22 и локти кусать будете

19:48

баламошка

Они нас вздрючат.

19:45

kolan

Папуасы проиграли в финале кубка наций ОФК Новой Зеландии, вроде даже по пенделям.... Там что, я бы не бросался так легко словами про папуасов))

19:43

футбол2018

А ты уверен , что мы у них выиграем?

19:38

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