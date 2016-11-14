Игорь Чугайнов: "Черчесову нужно дать доработать со сборной как минимум до Кубка конфедераций"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что выводы об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова делать рано. Кроме того, Чугайнов выразил уверенность в том, что в России большее внимание должно быть оказано национальной команде, а не клубам.

– В нашей стране все может решиться только по приказу, – сказал в эфире "Россия 24" Чугайнов. – На мой взгляд, нужно более жестко использовать административный ресурс на благо сборной, потому что это главная команда страны. Клубные люди рассуждают об интересах сборной, но на самом деле размениваются на местечковые интересы, убеждают игроков, мол, "зачем тебе эта сборная". Интересы клубов ставятся выше национальной команды: разговоры одни, а действия противоположные. То же было и в бытность моей работы в юношеской сборной.

Станислав Саламович еще полгода не проработал в сборной, а люди уже делают какие-то выводы. Тренеру нужно дать доработать как минимум до Кубка конфедераций. Далеко идущих выводов сейчас делать не стоит, потому что это будет только панику наводить.