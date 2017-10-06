Игорь Акинфеев: "Почему не тренируюсь в ЦСКА в очках? У клуба нет на это денег"

Капитан сборной России Игорь Акинфеев пошутил, что не тренируется в специальных очках в ЦСКА, потому что у клуба нет на это денег. Он также добавил, что это ноу-хау может пойти на пользу.

– В сборной вы тренируетесь в очках. В ЦСКА такое не практикуете? – вопрос Акинфееву.

– У ЦСКА нет денег, чтобы купить такие очки (смеется). Они больше для тренировки на реакцию, – сказал Акинфеев. – Там есть четыре режима. Это очень помогает в концентрации и ловле мяча. Это пойдет на пользу. Это ноу-хау, которое может пойти на пользу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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