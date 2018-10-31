Игорь Акинфеев: "По логике пенальти Аспаса должен был залететь в ворота"

Бывший вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive рассказал, о чем думал после отраженного пенальти в исполнении Яго Аспаса в 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти). Голкипер признал, что его сейв ногой был случайным.

- Какая эмоция была после отбитого ногой пенальти?

- Эмоция была одна – когда слышишь, когда слышишь, как 80 тысяч на "Лужниках" заорало, не знаю… С головы до пяток, будто дух вылетел, все вылетело. Просто я не могу описать. Я сначала не поверил, что так произошло – просто почувствовал, что мяч попал в ногу. Думал, что он залетит в ворота – по всей логике. Потом посмотрел – он улетел на трибуны. Меня переполняли эмоции, покатился, как дурачок, на животе. Ребята прибежали ко мне и чехарда получилась. Друг на друга напрыгивали, как любят в футболе.

- В прыжке специально ногу отставили?

- Ну как можно специально? Если бы на 15 сантиметров мяч полетел бы левее, не было бы этого момента, не было бы этой радости и не было бы такого праздника. Но это я себя не восхваляю! Случайно, конечно, все получается в этой жизни.

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