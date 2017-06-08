Игорь Акинфеев: "Надеюсь, что стены "Арены ЦСКА" помогут в матче с Чили"

Капитан сборной России Игорь Акинфеев уверен, что контрольный матч с Чили будет непростым. По словам вратаря, глупо выделять какого-то конкретного игрока в составе соперника, потому что чилийцы являются квалифицированной командой.

- Кого можете выделить в сборной Чили? - вопрос Акинфееву.

- Глупо выделять одного игрока. Сборная Чили - квалифицированная команда. Сборную России ждет сложный матч, но все зависит от нас

- Поможет ли тот факт, что матч состоится на "Арене ЦСКА"?

- Надеюсь, что родные стены помогут. (Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в Москве на "Арене ЦСКА" в пятницу, 9 июня. Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чили.

Ранее сообщалось, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

